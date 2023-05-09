كليب أغنية "شغّل موسيقى" لنجوى كرم... حصرياً على الـLBCI

تعرض الـ"LBCI" حصريّاً في لبنان ابتداءً من الليلة كليب أغنية "شغِّل موسيقى" لنجوى كرم

تعرض الـ"LBCI" حصريّاً في لبنان ابتداءً من الليلة كليب أغنية "شغّل موسيقى"، التي أطلقتها شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم من ألبومها الجديد المُنتظر "كاريزما"، من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".



"شغّل موسيقى" كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون، ميكس وماستر فادي جيجي، والكليب من إخراج دان حدّاد، في أول تعاونٍ مع كرم.



وقد تصدّرت الأغنية فور صدورها الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.



