الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كليب أغنية "شغّل موسيقى" لنجوى كرم... حصرياً على الـLBCI

فنّ
2023-05-09 | 14:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كليب أغنية &quot;شغّل موسيقى&quot; لنجوى كرم... حصرياً على الـLBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كليب أغنية "شغّل موسيقى" لنجوى كرم... حصرياً على الـLBCI

تعرض الـ"LBCI" حصريّاً في لبنان ابتداءً من الليلة كليب أغنية "شغِّل موسيقى" لنجوى كرم

تعرض الـ"LBCI" حصريّاً في لبنان ابتداءً من الليلة كليب أغنية "شغّل موسيقى"، التي أطلقتها شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم من ألبومها الجديد المُنتظر "كاريزما"، من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

"شغّل موسيقى" كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون، ميكس وماستر  فادي جيجي، والكليب من إخراج دان حدّاد، في أول تعاونٍ مع كرم.

وقد تصدّرت الأغنية فور صدورها الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمشاهدة الفيديو كليب اضغطوا هنا

آخر الأخبار

فنّ

نجوى كرم

شغّل موسيقى

LBCI

LBCI التالي
عن 86 عاماً... وفاة نجمة الأوبرا الأميركية غرايس بامبري
غوينيث بالترو تثير الجدل بتصريحاتها... ماذا قالت عن حبيبيها السابقين بن أفليك وبراد بيت؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-05-06

نجوى كرم تطلق جديدها... "شغّل موسيقى حزينة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
04:15

الـLBCI في أحد "بيوت" الصليب الاحمر: خدمات كثيرة إلى جانب الاسعافات (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
فنّ
11:19

في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل

LBCI
فنّ
04:50

رضوى الشربيني تسخر من خلاف حسن شاكوش وزوجته: "كده تطرد بنت الجيران؟"

LBCI
فنّ
04:47

المنظمة لا صلة لها بالأمم المتحدة... هل دكتوراه سمية الخشاب مزيّفة؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-05-08

خبراء يكشفون... القيام بأي نشاط فني يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول!

LBCI
أمن وقضاء
07:16

دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

LBCI
أخبار لبنان
06:53

مزارعو البطاطا في عكار: الإستمرار في وقف جني المحاصيل حتى الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:14

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
04:13

هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)

LBCI
فنّ
04:17

تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
04:44

مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:03

غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
أمن وقضاء
15:14

قتيل في إشکال في أنفه

LBCI
رياضة
05:52

صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...

LBCI
أخبار دولية
14:58

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة