عن عمر 75 عاما... وفاة نجمة الروك البرازيلية ريتا لي

أعلنت عائلة نجمة موسيقى الروك البرازيلية ريتا لي وفاتها عبر الشبكات الاجتماعية الثلاثاء عن عمر 75 عاما، وهي الّتي كانت معروفة بنجاحاتها الكثيرة بينها أغنية "لانسا برفومي".

وتوفيت المغنية والمؤلفة الغنائية التي كانت تعاني من سرطان الرئة منذ عام 2021، ليل الاثنين "في منزلها في ساو باولو، محاطة بحب عائلتها كلها، كما أرادت دائماً"، وفق ما ورد في بيان نشرته العائلة على انستغرام.

وبحسب وكالة فرانس برس، فتقام مراسم الجنازة الأربعاء في القبة الفلكية التابعة لحديقة إيبيرابويرا، الرئة الخضراء للمدينة الكبرى البرازيلية.

وأشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء بالمغنية الراحلة التي وصفها بأنها من "أروع الفنانين في الموسيقى البرازيلية".

وقد تُوجت ريتا لي خلال حياتها "ملكة" للروك البرازيلي، وطبعت عصرها بروحها التحررية، وصوتها، وكذلك بمظهرها، مع شعرها المتوسط الطول ولون بشرتها البراق، غالباً بالأحمر ونظاراتها المدوّرة ذات العدسات الملونة.