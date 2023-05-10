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روبرت دي نيرو أباً للمرة السابعة في سن 79 عاماً
فنّ
2023-05-10 | 03:54
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روبرت دي نيرو أباً للمرة السابعة في سن 79 عاماً
روبرت دي نيرو أباً للمرة السابعة في سن 79 عاماً
كشف الممثل الأميركي روبرت دي نيرو البالغ 79 عاما، أنه أصبح أخيراً أباً للمرة السابعة.
وخلال مقابلة مع "إي تي كندا" بُثت الاثنين، صحح الممثل الفائز بجائزتي أوسكار، جملة أدلت بها محاورته تضمنت إشارة إلى أبنائه الستة.
وردّ الممثل بأن عدد الأبناء أصبح "سبعة في الواقع". وقال "لقد رُزقت للتو بطفل"، من دون أن يعطي أي إشارة إلى جنس المولود أو هوية والدته.
وأكد وكيل أعمال دي نيرو النبأ لوكالة فرانس برس.
وكان روبرت دي نيرو رُزق بطفلين من زوجته الأولى ديان أبوت، التي شاركته التمثيل في فيلم "تاكسي درايفر"، وبطفلين آخرين من الممثلة والمغنية غريس هايتاور التي انفصل عنها عام 2018.
ولديه أيضاً توأمان من عارضة الأزياء توكي سميث، التي كانت تربطه بها علاقة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين.
ويروّج الممثل حالياً لأحدث أفلامه بعنوان "My Dad and Me" ("ماي داد أند مي")، والذي من المقرر طرحه في صالات السينما في الولايات المتحدة في 26 أيار/مايو.
وغالباً ما يوصف دي نيرو بأنه من أهمّ الممثلين في جيله، وقد فاز بجائزتي أوسكار قبل بلوغه سن الأربعين: بداية في فئة أفضل ممثل في دور ثانوي عام 1974 عن الجزء الثاني من فيلم "The Godfather" ("العراب")، ثمّ في فئة أفضل ممثل عام 1981 بفضل تجسيده شخصية الملاكم جيك لاموتا في فيلم "ريجينغ بول".
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