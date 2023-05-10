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لأسباب صحية ...النجم البلجيكي ستروماييه يعلن وقف جولته الأوروبية نهائياً

فنّ
2023-05-10 | 07:23
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لأسباب صحية ...النجم البلجيكي ستروماييه يعلن وقف جولته الأوروبية نهائياً
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لأسباب صحية ...النجم البلجيكي ستروماييه يعلن وقف جولته الأوروبية نهائياً

النجم البلجيكي ستروماييه يعلن وقف جولته الأوروبية نهائياً لأسباب صحية

أعلن النجم البلجيكي ستروماييه الثلاثاء عبر صفحاته على الشبكات الاجتماعية الوقف الكامل لجولته الأوروبية التي كان مقرراً استمرارها حتى كانون الأول/ديسمبر 2023 بسبب مشكلات صحية تستدعي أخذ فترة من "الراحة".

وقالت شركة "أوغوري" المنتجة للجولة إن "حالة ستروماييه الصحية لا تسمح له بتقديم العروض". وقد اضطر الفنان البالغ 38 عاماً الى أن يأخذ استراحة طويلة في الماضي بسبب الإرهاق. وكان من المقرر أن يحيي ستروماييه حفلات في مدن عدة في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

وكتب ستروماييه "يجب أن أتقبل أن وقت الراحة والتعافي هذا سيكون أطول مما كنت أتخيل"، "لذلك، مع الأسف الشديد، لن أكون قادراً على الوفاء بوعدي وأعلن نهاية جولة +مولتيتود+ اليوم (الثلاثاء)".

وكان المغني عاد إلى إحياء الحفلات صيف العام الماضي بعد غياب طويل ناجم عن معاناته الاكتئاب، في مرحلة راودته خلالها "فكرة الانتحار" وروى تفاصيلها في أغنيته "لانفير" ("الجحيم").

وستروماييه المتحدّر من بروكسل، واسمه الحقيقي بول فان هافر، هو أحد الفنانين الناطقين بالفرنسية الذين يسجّلون أعلى مبيعات في العالم.

وفاز ستروماييه باثنتين من جوائز فيكتوار الموسيقية التي وزعت في شباط/فبراير، إحداهما جائزة أفضل ألبوم عن "مولتيتود"، والثانية جائزة مغني العام.
 

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