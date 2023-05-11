كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة سرقة... ومدير أعمالها ينقذها من عمليّة المطاردة!

كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة سرقة... ومدير أعمالها ينقذها من عمليّة المطاردة!

تعرّضت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا لمحاولة سرقة بعدما طاردها مجهول على الدراجة النارية أثناء تواجدها في السيارة، لكن السرقة باءت بالفشل بحسب ما نشرت عبر خاصيّة القصص القصيرة على إنستغرام.

في التفاصيل، فنشرت كريستينا صوايا صورةً مع مدير أعمالها نادي فرنجية وأرفقتها بالتعليق التالي: "الحمدلله أنا ما صرلي شي بعناية الهية واللصوص ما قدروا لا يسرقوني ولا يأذوني. بشكر الله على كل النعم بحياتي ومنهم مدير أعمالي اللي كان جنبي ونجاني من أكبر صدمة بحياتي، وبشكر كل شخص اتصل وبعت رسالة ليتطمّن عليي".