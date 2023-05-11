ريم السعيدي بوجهٍ منتفخ... وزوجها وسام بريدي يعلّق بطرافة: "فاقع فيكِ الغاز؟"

ريم السعيدي بوجهٍ منتفخ... وزوجها وسام بريدي يعلّق بطرافة: "فاقع فيكِ الغاز؟"

ظهرت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي بوجهٍ منتفخ في أحدث ظهورٍ لها مع عائلتها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام.

وكان لافتاً أن ريم السعيدي بدت متفاجئة من انتفاخ وجهها، ليعلّق زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي بطرافة "فاقع فيكِ الغاز؟".

وتسأل إبنة ريم السعيدي ماذا حصل لوجه والدتها، فتردّ الأخيرة "يبدو وجهي منتفخاً لأنني نمت على وجهي".