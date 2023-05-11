باسم ياخور ينشر مقتطفات من كواليس "العربجي"... إهداء الى روح محمد قنوع (فيديو)

باسم ياخور ينشر مقتطفات من كواليس "العربجي"... إهداء الى روح محمد قنوع (فيديو)

نشر الممثل السوري باسم ياخور مقتطفات من كواليس تصوير مسلسل "العربجي" الّذي عُرض عبر شاشة الـ LBCI خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

واختار باسم ياخور أن يكون هذا المنشور بمثابة تحية لروح الممثل الراحل محمد قنوع صاحب شخصية "شومان" في العمل، فقال "من داخل كواليس العربجي الجزء الثاني، اهداء لروح الراحل الذي احبه كل من عرفه وعمل معه محمد قنوع رحمه الله".