نجم "ذا فويس كيدز" خالد الفايد بعد اعتزاله: "رأيت النبي في المنام وكنت معه بجوار الصحابة"

نجم "ذا فويس كيدز" خالد الفايد بعد اعتزاله: "رأيت النبي في المنام وكنت معه بجوار الصحابة"

أثار نجم ذا فويس كيدز خالد الفايد جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوره الجديد على فيسبوك بعد اعتزاله.

في التفاصيل، فدوّن خالد الفايد: "النبي قال اللي يشوف رؤية حلوة يقولها للي بيحبه وانا بحبكم. رأيت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام وكنت معه بجوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه اول مرة. كان بجانبي ابا بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وكان في داخل بيته وبجانبي ورقه بن نوفل".

وسرعان ما تصدّر اسم المعتزل خالد الفايد الترند على محرّكات البحث بعد كتابته هذا المنشور.