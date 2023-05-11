هل عادل امام بخير؟

هل عادل امام بخير؟

هل زعيم الكوميديا المصري عادل امام بخير؟ إنّه السؤال الّذي يشغل محبّي النجم المصري بسبب الشائعات الّتي تطاله بين فترة وأخرى.

وبدوره، كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أنه زار الممثل عادل امام، وطمأن المتابعين إلى صحة الأخير في تغريدةٍ أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

فكتب نجيب ساويرس: "عظيم مصر وحبيبنا بخير دايماً وزورته حديثاً وكان كويس رغم أنف الجهلاء والحاقدين".