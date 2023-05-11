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للمرة الأولى منذ 7 سنوات... بيونسيه تفتتح جولتها العالمية "رينيسنس" في ستوكهولم (فيديو)

فنّ
2023-05-11 | 15:07
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للمرة الأولى منذ 7 سنوات... بيونسيه تفتتح جولتها العالمية &quot;رينيسنس&quot; في ستوكهولم (فيديو)
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للمرة الأولى منذ 7 سنوات... بيونسيه تفتتح جولتها العالمية "رينيسنس" في ستوكهولم (فيديو)

وسط ديكور مستقبلي الطابع وبأزياء ضخمة وأمام جمهور شديد الانسجام، أحيت النجمة الأميركية بيونسيه عرضاً كبيراً في ستوكهولم مساء الأربعاء استهلت به جولة حفلات فردية واسعة هي الأولى لها منذ سبع سنوات، وتستمر أربعة أشهر.

وقدمت "كوين بي" طوال أكثر من ثلاث ساعات عرضاً تعددت مشاهده المميزة، فظهرت مثلاً على مركبة قمرية أو على حصان ماسيّ حلقت به فوق الجمهور، أو أطلت بهيئة مذيعة نشرة أخبار تلفزيونية، في حفلة هي الأولى ضمن جولة تحمل عنوان "رينيسنس وورلد تور" يُتوقَع أن تتجاوز إيراداتها ملياري دولار.

وحضر الحفلة في ستوكهولم معجبون كثر من الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، بينهم عدد كبير من الولايات المتحدة ولكن أيضاً من البرازيل، ليكونوا أول من يستمتع بالعرض الضخم، أحد أبرز الأحداث الفنية المنتظرة خلال السنة الجارية.

وخاطبت بيونسيه الجمهور المحتشد في الملعب والذي قُدر بنحو 60 ألفاً "أودّ فقط أن أقول لكم: أنتم تجعلونني في غاية السعادة".

وقالت وسط هتافات الحشد "أرى وجوهاً مألوفة للأشخاص الذين سافروا من مسافة بعيدة جداً لمشاهدة العرض الأول الليلة".

وأُعلِن عن الجولة في شباط الفائت، وهي أول مجموعة حفلات فردية لبيونسيه نولز منذ عام 2016، إذ حالت جائحة كوفيد لمدة طويلة دون إقامة حفلات جماهيرية.

ونظراً إلى الطلب الكبير على حضور حفلة العاصمة السويدية، أضيفت واحدة ثانية الخميس، قبل أن تطلّ النجمة في نهاية هذا الأسبوع في بروكسيل، بحسب وكالة فرانس برس.

أما في فرنسا، فتقدّم حفلة واحدة في باريس في 26 أيار، ثم في مرسيليا في 11 حزيران. وتشمل الجولة حتى الأن 57 حفلة في نحو 40 مدينة.

ويضم ألبومها الجديد "رينيسنس"، أي "النهضة"، وهو السابع لها، 16 أغنية.

وتوقعت مجلة "فوربس" أن تصل عائدات جولة "رينيسنس وورلد تور" إلى 2.4 مليار دولار لكن الحد الأدنى لا يتجاوز 275 مليون دولار.

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فنّ

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رينيسنس وورلد تور.

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