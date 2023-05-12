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باسم ياخور يتلقى تهديدات بالقتل والذبح... إليكم نسخة عن الرسائل الّتي وصلته!
فنّ
2023-05-12 | 05:59
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باسم ياخور يتلقى تهديدات بالقتل والذبح... إليكم نسخة عن الرسائل الّتي وصلته!
باسم ياخور يتلقى تهديدات بالقتل والذبح... إليكم نسخة عن الرسائل الّتي وصلته!
فاجأ الممثل السوري باسم ياخور متابعيه بنشر رسائل تهديدات وصلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبدى رأيه بمسلسل "ابتسم ايها الجنرال" في حوارٍ تلفزيوني.
ودوّن باسم ياخور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "مجرّد رأي فني لا يسيء لأحد رداً على سؤال في برنامج "مراحل"، هل كان يستوجب كلّ هذه التهديدات وفيديوهات تحريف الكلام والفبركة؟".
وأرفق باسم ياخور تغريدته بنسخة عن الرسائل الّتي وصلته وتهدّده بالقتل والذبح.
pic.twitter.com/YNTVJKknOi
— Bassem Yakhour (@BassemYakhour)
May 11, 2023
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