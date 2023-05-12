ميريام كلينك تطلّ من وسط بيروت بإطلالةٍ جريئة جداً (صور)

ميريام كلينك تطلّ من وسط بيروت بإطلالةٍ جريئة جداً (صور)

عاد اسم عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك ليغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من الغياب، أمّا السبب فيعود الى جرأة إطلالتها الأخيرة في وسط بيروت.

في التفاصيل، فقد نشرت ميريام كلينك صورها الجريئة عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، كما تنزّهت في العاصمة اللبنانيّة ورصدت عبر خاصية القصص القصيرة ردّ فعل المشاة لدى رؤيتها.