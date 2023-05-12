حسين الجسمي يفتتح موسم الصيف بأغنية جديدة: "يا خبر" (فيديو)

حسين الجسمي يفتتح موسم الصيف بأغنية جديدة: "يا خبر" (فيديو)

افتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي موسم الصيف بطرح أغنية جديدة عنوانها "يا خبر"، وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل.

وتحمل الأغنية فكرة وأسلوب موسيقيين وغنائيين مختلفين، ويقول مطلعها "أنا كنت فاكر مفيش كده بس طلع في، كل اللي قلت مفيش منّه هو معدّيه".

وتطغى على الفيديو كليب الخاص بالأغنية الأجواء الصيفيّة، فظهر حسين الجسمي بشخصيّة كارتونيّة وهو يجلس الى جانب البحر.