نوال الزغبي تطلق "ريتو"... البساطة والإبهار في فيديو كليب واحد (فيديو)

نوال الزغبي تطلق "ريتو"... البساطة والإبهار في فيديو كليب واحد (فيديو)

أصدرت النجمة الذهبيّة نوال الزغبي أحدث أغنياتها بعنوان "ريتو" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وتعاونت فيها مع الشاعر مازن ضاهر والملحن فضل سليمان والموزّع عمرو صباغ.

وصوّرت الفنانة نوال الزغبي الفيديو كليب في العاصمة اللبنانيّة بيروت تحت إدارة المخرج فادي حداد، وتألّقت بثلاث إطلالات تمزج بين العصريّة والشبابيّة، في عملٍ مصوّر يعتمد على البساطة والإبهار في الوقت عينه.