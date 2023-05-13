بعد "أزمة طلبات الإضافة" على فيسبوك... محمد هنيدي يسخر بطريقة كوميدية

بعد "أزمة طلبات الإضافة" على فيسبوك... محمد هنيدي يسخر بطريقة كوميدية

سخر الممثل المصري محمد هنيدي من العطل الّذي طرأ على فيسبوك في الساعات الماضية، بعدما قام التطبيق بإرسال طلبات إضافة تلقائيّة.

في التفاصيل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى من قبل مستخدمي فيسبوك من إرسال طلبات صداقة تلقائياً للأشخاص، وسط مخاوف المستخمين من "انتهاك قواعد الخصوصية".

بدوره، نشر الممثل محمد هنيدي صورةً له من فيلم "وش إجرام" بشخصية "طه"، وهو أمام طلبات الإضافة التي أرسلها حسابه رغماً عنه.

وأرفق هنيدي المنشور بالتعليق التالي: "الفيسبوك وهو بيبعت إضافات للكل دلوقتي.. هل خدت بالك من التفاصيل الدقيقة إخراجيًا إن كل اللي بيبعت ليهم طه طلبات البنات اللي متجوزهمش؟".