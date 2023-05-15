رامي عياش على مسرح التريانو العريق في باريس... عودة الى زمن الفن الاوركسترالي!

رامي عياش على مسرح التريانو العريق في باريس... عودة الى زمن الفن الاوركسترالي!

لم يمرّ حفل البوب ستار رامي عياش على مسرح التريانو العريق في باريس مرور الكرام، بل كانت ليلة إستثنائيّة امتلأت فيها المدرّجات بأكثر من ألف شخص وبينهم شخصيّات فنيّة وديبلوماسيّة عربيّة وفرنسيّة.

وقدّم الفنان اللبناني رامي عياش خلال حفله الغنائي حوالي ١٥ أغنية من أجمل أغنياته، وانّما هذه المرّة بتوزيع أوركسترالي جديد بقيادة الدكتورة أمل القرمازي.

وتفاجأ الجمهور بأغنية "مبروك" الشهيرة بلون الفلامنكو، وأعاد رامي عياش إحياء موسيقى الزمن الجميل والفن الاوركسترالي إلى الحاضر ولكن على طريقته الخاصّة.