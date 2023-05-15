وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"

وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"

نعت نقابة الفنانين في سوريا الممثل السوري محمد خرماشو الّذي فارق الحياة عن عمر يناهز 71 عاماً.

واشتهر محمد خرماشو بشخصيّة "أبو حسن" في مسلسل البيئة الشاميّة الأشهر في الوطن العربي "باب الحارة"، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونيّة والأعمال الإذاعيّة والمسرحيّة، ونذكر منها: البركان، حمام القيشاني، الخوالي، أخوة التراب، وغيرها.