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"غارديينز أوف ذي غالاكسي" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا للأسبوع الثاني

فنّ
2023-05-15 | 09:19
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&quot;غارديينز أوف ذي غالاكسي&quot; يتصدّر شباك التذاكر في أميركا للأسبوع الثاني
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"غارديينز أوف ذي غالاكسي" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا للأسبوع الثاني

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" أن فيلم "غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" أو Guardians of the Galaxy Vol. 3، من استوديوهات "مارفل"، يحافظ على تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الثاني على التوالي، محققا عائدات بلغت 60.5 مليون دولار.

وتتمحور قصة الفيلم الذي وصل إجمالي إيراداته العالمية إلى نصف مليار دولار، على مجموعة مرتزقة بين المجرّات، ويؤدي الأدوار الرئيسية فيه كريس برات وزويه سالدانا وبرادلي كوبر وفين ديزل.

وكان "غارديينز أوف ذي غالاكسي" انتزع الصدارة الأسبوع الماضي من فيلم "ذي سوبر ماريو براذرز موفي" أوThe Super Mario Bros. Movie الذي حافظ هذا الأسبوع على المركز الثاني بإيرادات بلغت 13 مليون دولار محلياً، مع تخطي مجموع عائداته عالمياً 1.2 مليار دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

3- "بوك كلوب: ذي نكست تشابتر" مع 6.5 ملايين دولار.

4- "إيفيل ديد رايز" مع 3.7 ملايين دولار.

5- "آر يو ذير غاد؟ إتس مي مارغرت" مع 2.5 مليون دولار.

6- "هيبنوتك" مع 2.4 مليون دولار.

7- "جون ويك: تشابتر 4" مع 1.9 مليون دولار.

8- "لوف أغاين" مع 1.6 مليون دولار.

9- "إير" مع 750 ألف دولار.

10- "دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز" مع 740 ألف دولار.

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فيلم غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3

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60.5 مليون دولار.

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