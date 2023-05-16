رنا الحريري تخرج عن صمتها.. هل انفصلت عن باسم ياخور؟

رنا الحريري تخرج عن صمتها.. هل انفصلت عن باسم ياخور؟

لا تزال الأخبار الّتي تتحدّث عن انفصال الممثل السوري باسم ياخور وزوجته رنا الحريري الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم انها لا تزال تندرج ضمن إطار الشائعات لأن النجم السوري لم يؤكّد حتى الآن صحّـتها.

بدورها، خرجت رنا الحريري عن صمتها وأعربت عن انزعاجها من تحوّل حياتها الخاصة الى محط اهتمام روّاد الانترنت، وكتبت رسالةً طويلة عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.

فدوّنت رنا الحريري: "لأني بعرف إنه حياتي الخاصة صارت فجأة محور اهتمام، اسمحولي أحول اهتمامكم للمكان الأصح والأفضل لقضايا أهم بكثير مني ومن حياتي ومن أي إنسان لقضايا لازم كلكم تحكوا فيها لأنها فعلاً بحاجة لأصواتكم واهتمامكم ولكل التغطية الإعلاميّة الممكنة".

وتحدّثت رنا عن الأطفال المشرّدين وضحايا الحروب والزلازل، وتابعت "أنا بفهم متابعة حياة الآخرين فيها ترفيه وتسلية للبعض بس بدي أعتذر لأني مارح أرضي فضولكم.. موضوع زواجي أو انفصالي ما رح يغير شيء بحياة حدا منكم، وأنا بخير وحياتي رح تستمر بكل الأحوال".