نجوى كرم تعايد أصالة نصري: "اصولة ينعاد عليكي"

نجوى كرم تعايد أصالة نصري: "اصولة ينعاد عليكي"

حرصت شمس الغنيّة اللبنانيّة نجوى كرم على معايدة زميلتها الفنانة السورية أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في تغريدةٍ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرّدت الفنانة نجوى كرم قائلةً: "اصولة ينعاد عليكي وانشالله الحبّ والنّجاح ما يفارقوا حياتك، العمر كلو".

بدورها، ردّت أصالة نصري بالقول: "نجوتي الحبيبة، شكراً إنّك دائماً المبادرة بالمحبّة واللطف يا شمس لبنان الغالي".