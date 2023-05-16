مع انطلاق مهرجان كان... جوني ديب يعود إلى السينما من بابها العريض!

مع انطلاق مهرجان كان... جوني ديب يعود إلى السينما من بابها العريض!



ينطلق مهرجان كان السينمائي اليوم بنسخته الـ76، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن السابع العالميين، بينهم خصوصاً الممثل جوني ديب الذي يعود من بوابة الحدث الفرنسي العريق بعدما شكّل موضع خلاف كبير منذ المسلسل القضائي الذي تواجه فيه مع زوجته السابقة على خلفية اتهامات بالعنف الأسري.



وقبل حفلة الافتتاح التي تقدّمها الممثلة كيارا ماستروياني، والتي قد يستخدمها معارضو إصلاح نظام التقاعد الجديد في فرنسا منصة لإيصال رسائلهم، يحظى مرور النجوم على السجادة الحمراء هذا العام باهتمام خاص.



وتتجه الأنظار خصوصاً نحو الممثل جوني ديب الذي يعود إلى المشهد من الباب العريض بعدما أقصته الاستوديوهات الهوليوودية عن أعمالها. ويحضر نجم فيلم "بايرتس أوف ذي كاريبيين" البالغ 59 عاماً، بفضل أدائه شخصية الملك لويس الخامس عشر، وهو دور البطولة في فيلم الافتتاح "Jeanne du Barry جان دو باري" للمخرجة مايوين التي تؤدي فيه أيضاً الدور الرئيس.



ورداً على سؤال حول اختيار الفيلم لافتتاح مهرجان كان، أكّد المندوب العام للمهرجان تييري فريمو اهتمامه بجوني ديب "كممثل"، واصفاً أداءه في العمل بأنه "استثنائي". وقال "لدي سلوك واحد فقط في الحياة هو حرية التفكير والتحدث والعمل في اطار القانون".



وقد فاز جوني ديب أخيراً في محاكمة التشهير التي أُجريت في الولايات المتحدة، لكنّ أمبير هيرد واجهت سيلاً من الهجمات. وقد غابت الممثلة مذاك عن المشهد العام، بعد أن "فقدت الثقة بالنظام القضائي الأميركي".