الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مع انطلاق مهرجان كان... جوني ديب يعود إلى السينما من بابها العريض!

فنّ
2023-05-16 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مع انطلاق مهرجان كان... جوني ديب يعود إلى السينما من بابها العريض!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مع انطلاق مهرجان كان... جوني ديب يعود إلى السينما من بابها العريض!

مع انطلاق مهرجان كان... جوني ديب يعود إلى السينما من بابها العريض!

ينطلق مهرجان كان السينمائي اليوم بنسخته الـ76، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن السابع العالميين، بينهم خصوصاً الممثل جوني ديب الذي يعود من بوابة الحدث الفرنسي العريق بعدما شكّل موضع خلاف كبير منذ المسلسل القضائي الذي تواجه فيه مع زوجته السابقة على خلفية اتهامات بالعنف الأسري.

وقبل حفلة الافتتاح التي تقدّمها الممثلة كيارا ماستروياني، والتي قد يستخدمها معارضو إصلاح نظام التقاعد الجديد في فرنسا منصة لإيصال رسائلهم، يحظى مرور النجوم على السجادة الحمراء هذا العام باهتمام خاص.

وتتجه الأنظار خصوصاً نحو الممثل جوني ديب الذي يعود إلى المشهد من الباب العريض بعدما أقصته الاستوديوهات الهوليوودية عن أعمالها. ويحضر نجم فيلم "بايرتس أوف ذي كاريبيين" البالغ 59 عاماً، بفضل أدائه شخصية الملك لويس الخامس عشر، وهو دور البطولة في فيلم الافتتاح "Jeanne du Barry جان دو باري" للمخرجة مايوين التي تؤدي فيه أيضاً الدور الرئيس.

ورداً على سؤال حول اختيار الفيلم لافتتاح مهرجان كان، أكّد المندوب العام للمهرجان تييري فريمو اهتمامه بجوني ديب "كممثل"، واصفاً أداءه في العمل بأنه "استثنائي". وقال "لدي سلوك واحد فقط في الحياة هو حرية التفكير والتحدث والعمل في اطار القانون".

وقد فاز جوني ديب أخيراً في محاكمة التشهير التي أُجريت في الولايات المتحدة، لكنّ أمبير هيرد واجهت سيلاً من الهجمات. وقد غابت الممثلة مذاك عن المشهد العام، بعد أن "فقدت الثقة بالنظام القضائي الأميركي".

آخر الأخبار

فنّ

مهرجان كان

جوني ديب

السينما

LBCI التالي
نقل خالد الهبر الى المستشفى... ما هو وضعه الصحي؟
ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-05-12

إجراءات أمنية مشددة تواكب مهرجان كان السينمائي

LBCI
فنّ
2023-05-04

بالسعفة الذهبية الفخرية... مهرجان كان السينمائي يكرّم مايكل دوغلاس!

LBCI
فنّ
2023-04-11

الأوساط السينمائية تترقب الإعلان الخميس عن برنامج مهرجان كان

LBCI
فنّ
2023-04-06

فيلم "جانّ دو باري" للممثل جوني ديب يفتتح مهرجان "كان" السينمائي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:39

نقل خالد الهبر الى المستشفى... ما هو وضعه الصحي؟

LBCI
فنّ
05:04

ابن جورجينا رزق ووليد توفيق يلفت الأنظار بوسامته (صور)

LBCI
فنّ
04:31

نجوى كرم تعايد أصالة نصري: "اصولة ينعاد عليكي"

LBCI
فنّ
04:20

نانسي عجرم في شوارع إيطاليا... لقطات عفويّة قبل مفاجأة عيد ميلادها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-03-29

توقيف الرأس المدبر لإحدى شبكات تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية إلى لبنان وشقيقه

LBCI
فنّ
2023-05-08

نادين الراسي عن رسالة الكراهية لابنة سيرين عبد النور: "يا عَيب الشّوم"

LBCI
خبر عاجل
2023-05-04

صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي

LBCI
أخبار دولية
16:50

بايدن يؤكد لقاء مع المعارضة الثلاثاء حول سقف الدين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
07:44

ملف النازحين حضر في جلسة للجنة الإدارة والعدل..

LBCI
أخبار سياسية
16:04

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث : قانون تشريع الحشيشة في الادراج!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المعاينة الميكانيكية عائدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:22

رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:03

أسعار المحروقات تواصل انخفاضها... كيف أصبحت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
خبر عاجل
05:53

لقاء يجمع في هذه الاثناء السفير السعودي وليد البخاري بوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار

LBCI
أخبار سياسية
16:04

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا لمرشح تحدٍّ وعلينا ايجاد مرشح تسوية وهذا أفضل اسم مطروح للرئاسة..

LBCI
خبر عاجل
14:40

جنبلاط لـ عشرين 30: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي وخارج المنظومة التي نعرفها وافضل اسم مطروح هو شبلي ملاط وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية

LBCI
خبر عاجل
14:44

جنبلاط لـ عشرين 30: أنا في الصف الواقعي على الأرض ونحن مع التسوية لمرشح يمتلك رؤية اجتماعية اقتصادية ويضع البلد على الخط الجديد ولن اتصل بأحد ولا أريد ان أكون وسيطاً فحاولت ولم تنجح المحاولة

LBCI
صحف اليوم
00:53

تحديدُ أسماء المرشحين للرئاسة... فماذا في تفاصيل "الحراكات المكثفة"؟ (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
00:50

الجيش: مديرية المخابرات تتسلم من السلطات السورية مواطناً مطلوباً لارتكابه جريمة قتل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة