نقل خالد الهبر الى المستشفى... ما هو وضعه الصحي؟

نقل خالد الهبر الى المستشفى... ما هو وضعه الصحي؟

تعرّض الفنان خالد الهبر لوعكةٍ صحيّة نُقل على اثرها الى المستشفى، وكشف نجله ريان الهبر عن حالة والده الصحيّة في منشورٍ على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب ريان الهبر في منشوره "لكل الاصدقاء والاحباب اللي عم يتطمنوا، خالد بخير، تعرض لوعكة صحية مبارح، وقع وغاب عن الوعي، ونُقل على اثرها الى مستشفى رزق، وضع بالعناية الفائقة للمراقبة، ووضعه الصحي صار افضل وهو بكامل وعيه، مع بعض تبعات الحادثة من فدغ بالراس لرضوض، وبيبقى متابعة الفحوصات بالإيام المقبلة. شكراً لمحبة ورسايل الجميع".