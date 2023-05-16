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رحيل "شيخ الكار".. وفاة المخرج السوري هشام شربتجي

فنّ
2023-05-16 | 13:37
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رحيل &quot;شيخ الكار&quot;.. وفاة المخرج السوري هشام شربتجي
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رحيل "شيخ الكار".. وفاة المخرج السوري هشام شربتجي

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي

توفي المخرج السوري هشام شربتجي عن 75 عاماً، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق.
 
ونعت النقابة المخرج القدير في حسابها الرسمي على فيسبوك، وكتبت: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم الزميل المخرج القدير هشام شربتجي".

ولُقّب شربتجي بـ"شيخ الكار" باعتباره أحد رواد الإخراج الدرامي في سوريا ولديه مكتبة من الأعمال التلفزيونية البارزة مثل مسلسلات "مرايا" و"عيلة خمس نجوم" و"عيلة ست نجوم" و"عيلة سبع نجوم" و"يوميات مدير عام" و"أسرار المدينة" وغيرها من الأعمال التي نالت شعبية واسعة في سوريا والعالم العربي عامة.
 

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