عادل امام يحتفل بعيد ميلاده.. هكذا بدا في سنّ الـ 83 (صور)

عادل امام يحتفل بعيد ميلاده.. هكذا بدا في سنّ الـ 83 (صور)

إحتفل زعيم الكوميديا المصري عادل امام بمناسبة عيد ميلاده الـ 83، وذلك بتاريخ 17 ايار 2023.

في سياقٍ متصل، فاجأ السيد عادل سليمان، مدير أعمال عادل امام، الجمهور بمجموعة صور للنجم المصري المحبوب، الأمر الّذي شكّل مفاجأة سارّة الى الجمهور العربي.