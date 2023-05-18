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ليلى عبد اللطيف تشارك فرحتها مع متابعيها: "صرت تيتا"
فنّ
2023-05-18 | 06:51
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ليلى عبد اللطيف تشارك فرحتها مع متابعيها: "صرت تيتا"
ليلى عبد اللطيف تشارك فرحتها مع متابعيها: "صرت تيتا"
شاركت السيدة ليلى عبد اللطيف متابعيها فرحتها، مُعلنةً أنّها أصبحت جدّة للمرّة الأولى وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.
في التفاصيل، احتفلت ليلى عبد اللطيف بقدوم أوّل حفيد لها في عائلتها، بعدما أنجبت ابنتها زينة مولودها الأوّل، وأطلقت عليه اسم "ريان".
وظهرت ليلى عبد اللطيف في الستوري من داخل المستشفى وهي تقول "صرت تيتا".
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