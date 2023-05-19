بعد تهديد باسم ياخور بالقتل... هل تعرّض لمحاولة خطف واعتداء؟

بعد تهديد باسم ياخور بالقتل... هل تعرّض لمحاولة خطف واعتداء؟

بعدما نشر الممثل السوري باسم ياخور نسخة عن رسائل التهديد بالقتل الّتي تصله عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأنه أدلى برأيه بشأن مسلسل "ابتسم ايها الجنرال"، انتشرت معلومات غير دقيقة عن تعرّض ياخور لمحاولة خطف واعتداء. فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

في التفاصيل، خرج الممثل باسم ياخور عن صمته ونفى شائعة نجاته من محاولة اعتداء، فكتب عبر خاصيّة القصص القصيرة "حملة التلفيق والكذب مستمرّة، وهذا الخبر غير صحيح. شكراً لكلّ من أرسل لي للإطمئنان".