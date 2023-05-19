بشار الجواد يكشف الحقيقة كاملةً... هل سيتزوّج الأسبوع المقبل؟

بشار الجواد يكشف الحقيقة كاملةً... هل سيتزوّج الأسبوع المقبل؟

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بأخبار غير دقيقة عن استعداد الفنان الشاب بشار الجواد لدخول القفص الذهبي الأسبوع المُقبل. فما حقيقة الأخبار المُتداولة بكثافة عبر المواقع الالكترونيّة؟

في التفاصيل، كان الفنان بشار الجواد قد نشر صورةً تتضمّن عبارة "احفظوا هذا التاريخ"، وهي العبارة الّتي تستخدم على بطاقات الدعوات لحضور حفلات الزفاف، فظنّ البعض أن بشار سيتزوّج.

وبعد البلبلة، أوضح بشار الجواد في "ستوري" عبر انستغرام انّه لن يتزوّج الأسبوع المقبل وانّما سيصدر أغنية جديدة خاصّة بحفلات الزفاف.