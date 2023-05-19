مهرجان كان يفاجئ هاريسون فورد بسعفة ذهبية فخرية قبل عرض الجزء الخامس من "إنديانا جونز"

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
مسودة البيان الختامي لقمة جدة: الترحيب بالخطوات المتخذة من لبنان لتسريع البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده
مسودة البيان الختامي لقمة جدة: الترحيب بالخطوات المتخذة من لبنان لتسريع البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده
عاجل
مسودة بيان قمة جدة: حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة
مسودة بيان قمة جدة: حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة
مهرجان كان يفاجئ هاريسون فورد بسعفة ذهبية فخرية قبل عرض الجزء الخامس من "إنديانا جونز"
فنّ
2023-05-19 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مهرجان كان يفاجئ هاريسون فورد بسعفة ذهبية فخرية قبل عرض الجزء الخامس من "إنديانا جونز"
مُنح الممثل الأميركي هاريسون فورد سعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان السينمائي
مُنح الممثل الأميركي هاريسون فورد مساء الخميس سعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان السينمائي بعد صعوده درجه وسط التصفيق لمواكبة العرض الأول لفيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل او ديستني"، أحد أبرز أحداث الدورة السادسة والسبعين.
وبعد 15 عاماً من آخر فيلم ضمن سلسلة "إنديانا جونز" عُرض هو الآخر من خارج المسابقة ضمن مهرجان كان، يعتمر الممثل الكبير مجدداً قبعة المغامر الشهيرة، ولكن هذه المرة أمام كاميرا المخرج جيمس مانغولد الذي يشكّل "ووك ذي لاين" (2005) عن جوني كاش أبرز أعماله.
ويخلف مانغولد مخرج الأجزاء الأربعة السابقة من "إنديانا جونز" منذ 1981 ستيفن سبيلبرغ.
وسبق لشركة "ديزني" التي اشترت حقوق هذه السلسلة وكذلك حقوق "ستار وورز" من خلال استحواذها عام 2012 على "لوكاس فيلم"، أن أعلنت أن هذا الفيلم سيكون الأخير لهاريسون فورد في هذا الدور الذي طبع إلى حد كبير مسيرته الطويلة.
وفاجأ المهرجان النجم بمنحه سعفة ذهبية فخرية عن مجمل هذه المسيرة قبل بدء عرض الفيلم، وهو الجزء الخامس من سلسلة مغامرات عالم الآثار التي اشتهر بها النجم البالغ 80 عاماً. وكان النجم توم كروز حصل على سعفة ذهبية فخرية مفاجئة أيضاً لدى حضوره المهرجان العام الفائت لمواكبة العرض الأول لفيلمه "توب غَن: مافريك".
وبدا التأثر واضحاً على هاريسون فورد الذي جسّد خلال مسيرته مجموعة واسعة من الشخصيات، من بينها هان سولو في "ستار وورز"، و"بلايد رانر"، وقال النجم لدى تكريمه إنه "متأثر جداً" بهذه المبادرة.
وقوبلت إطلالة فورد على سجادة المهرجان الحمراء في ساعات المساء الأولى، مرتدياً بدلة داكنة وعقدة فراشة، بصحبة زوجته كاليستا فلوكهارت، بحماسة كبيرة من الجمهور، وخصوصاً أن مروره ترافق مع الموسيقى الشهيرة لسلسلة "إنديانا جونز" التي لحّنها جون ويليامز.
وسبق إطلالة فورد على الدرجات الأربع والعشرين مرور أعضاء فريق الفيلم في طريقهم إلى العرض، كفيبي وولر-بريدج التي برزت في مسلسل "فليباغ"، ومادس ميكلسن، والمخرج البريطاني ستيف ماكوين، ومغني الراب الفرنسي أورلسان والزعيم القبلي المدافع عن غابة الأمازون راوني ميتوكتيري.
ولن يكون في وسع عامة الجمهور حضور "إنديانا جونز أند ذي دايل او ديستني" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) إلا اعتباراً من نهاية حزيران المقبل، موعد انطلاق عروضه التجارية في دور السينما.
أما ضمن المسابقة، فعرض مساء الخميس فيلمان روائيان أحدهما "بلاك فلايز" للفرنسي جان ستيفان سوفير.
ويتناول الفيلم المقتبس من رواية "911" للكاتب الأميركي شانون بيرك قصة تشويقية عن الحياة اليومية لطبيبين يواجهان العنف في نيويورك، ويتشارك بطولته الممثل شون بن وبطل الملاكمة السابق الملاكم مايك تايسون الذي أعلن تغيبه عن السجادة الحمراء في كان.
وكان فيلم آخر لسوفير (54 عاماً) هو "جوني ماد دوغ" عُرض في قسم "نظرة ما" خلال مهرجان كان عام 2008، ويتناول جنوداً أطفالاً في إفريقيا.
أما الفيلم الآخر الذي عرض الخميس ضمن المسابقة فهو "شباب" للمخرج الصيني الكبير المتخصص في الأفلام الوثائقية وانغ بينغ. ويتناول شريط بينغ الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات ونصف ساعة حياة عمال النسيج في مدينة تبعد 150 كيلومتراً من شنغهاي.
وفي حال تمكن هذا الفيلم من انتزاع السعفة الذهبية، سيكون ثالث شريط وثائقي ينال الجائزة الكبرى في مهرجان أوروبي كبير هذه السنة بعد "أول ذي بيوتي أند ذي بلودشد" للمخرجة لورا بويتراس في مهرجان البندقية و"سور لادامان" للفرنسي نيكولا فيليبير في مهرجان برلين السينمائي.
من جهة، شهدت الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كان الأربعاء عرضاً لفيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار القصير "سترينج واي أوف لايف" الناطق بالإنكليزية.
ويتناول فيلم الوسترن هذا قصة العلاقة بين رجلين، بعد نحو 20 عاماً على امتناع ألمودوفار عن إخراج فيلم "بروكباك ماونتن" (Brokeback Mountain) لآنغ لي عام 2005 عن راعيي بقر مثليَّين.
وتبلغ مدة الفيلم الذي عُرض من خارج المسابقة 30 دقيقة، وهو الثاني بالإنكليزية للمخرج الفائز بجائزة أفضل إخراج في كان عام 1999 عن فيلمه "تودو سوبرو مي مادري" وبجائزة أفضل سيناريو عام 2006 عن "فولفر".
ويؤدي الدورين الرئيسيين الممثلان إيثان هوك ونجم مسلسل "ذي لاست أوف آس" التلفزيوني بيدرو باسكال.
وأوضح المخرج البالغ 73 عاماً خلال مؤتمر صحافي إن هذا الفيلم القصير ولد من فكرة مستوحاة من "بروكباك ماونتن" الذي تناول العلاقة بين راعيي بقر مثليَّين في منطقة جبلية بالولايات المتحدة.
آخر الأخبار
فنّ
هاريسون فورد
سعفة ذهبية فخرية
مهرجان كان السينمائي
إنديانا جونز أند ذي دايل او ديستني
إنديانا جونز
ناجي أسطا "بابا" من جديد... إليكم الاسم الّذي اختاره لابنته!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-05-17
ممثلات وممثلون فرنسيون ينتقدون حضور جوني ديب ومايوين مهرجان كان السينمائي
فنّ
2023-05-17
ممثلات وممثلون فرنسيون ينتقدون حضور جوني ديب ومايوين مهرجان كان السينمائي
0
فنّ
2023-05-12
إجراءات أمنية مشددة تواكب مهرجان كان السينمائي
فنّ
2023-05-12
إجراءات أمنية مشددة تواكب مهرجان كان السينمائي
0
فنّ
2023-05-04
بالسعفة الذهبية الفخرية... مهرجان كان السينمائي يكرّم مايكل دوغلاس!
فنّ
2023-05-04
بالسعفة الذهبية الفخرية... مهرجان كان السينمائي يكرّم مايكل دوغلاس!
0
فنّ
2023-04-28
"ديزني" تكشف عن مشاهد أولى من فيلميها إنديانا جونز" و"ذي ليتل ميرميد"!
فنّ
2023-04-28
"ديزني" تكشف عن مشاهد أولى من فيلميها إنديانا جونز" و"ذي ليتل ميرميد"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:14
ناجي أسطا "بابا" من جديد... إليكم الاسم الّذي اختاره لابنته!
فنّ
05:14
ناجي أسطا "بابا" من جديد... إليكم الاسم الّذي اختاره لابنته!
0
فنّ
04:46
بشار الجواد يكشف الحقيقة كاملةً... هل سيتزوّج الأسبوع المقبل؟
فنّ
04:46
بشار الجواد يكشف الحقيقة كاملةً... هل سيتزوّج الأسبوع المقبل؟
0
فنّ
04:43
رضوى الشربيني تزيل مكياجها على الهواء.. والنتيجة مُفاجئة! (فيديو)
فنّ
04:43
رضوى الشربيني تزيل مكياجها على الهواء.. والنتيجة مُفاجئة! (فيديو)
0
فنّ
04:23
مايا دياب بإطلالة جريئة في مهرجان "كان".. مجوهرات وفستان بفتحة ساق جانبية (صور)
فنّ
04:23
مايا دياب بإطلالة جريئة في مهرجان "كان".. مجوهرات وفستان بفتحة ساق جانبية (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:23
مايا دياب بإطلالة جريئة في مهرجان "كان".. مجوهرات وفستان بفتحة ساق جانبية (صور)
فنّ
04:23
مايا دياب بإطلالة جريئة في مهرجان "كان".. مجوهرات وفستان بفتحة ساق جانبية (صور)
0
أخبار لبنان
04:19
مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة
أخبار لبنان
04:19
مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة
0
منوعات
2023-05-12
في ذكرى استشهادها... وضع حجر الأساس لمتحف شيرين أبو عاقلة
منوعات
2023-05-12
في ذكرى استشهادها... وضع حجر الأساس لمتحف شيرين أبو عاقلة
0
منوعات
2023-05-15
حصيلة صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا تتجاوز 200 وفاة
منوعات
2023-05-15
حصيلة صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا تتجاوز 200 وفاة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:29
القمة العربية بنسختها الـ32 اليوم في جدة.. فماذا يتضمنّ برنامجها؟
أخبار دولية
03:29
القمة العربية بنسختها الـ32 اليوم في جدة.. فماذا يتضمنّ برنامجها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من الشمال إلى الجنوب روايات متنوّعة في متاحف لبنان... والدخول مجانا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من الشمال إلى الجنوب روايات متنوّعة في متاحف لبنان... والدخول مجانا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إنطلاق "مهرجان بيروت الرياضي" بنسخته الأولى قريبا…
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إنطلاق "مهرجان بيروت الرياضي" بنسخته الأولى قريبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ارقام صادمة تنشرها مؤسسة سمير قصير
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ارقام صادمة تنشرها مؤسسة سمير قصير
0
أخبار دولية
13:48
الصين تتحدى معسكر الغرب وتستضيف قمة آسيوية سداسية
أخبار دولية
13:48
الصين تتحدى معسكر الغرب وتستضيف قمة آسيوية سداسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عشاء سنوي لمجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عشاء سنوي لمجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
13:39
الملف اللبناني بتعقيداته السياسة حاضر في القمة العربية
أخبار لبنان
13:39
الملف اللبناني بتعقيداته السياسة حاضر في القمة العربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عبد الرزاق الغمرواي ..مخطوفٌ في الشمال ومحرّرٌ في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عبد الرزاق الغمرواي ..مخطوفٌ في الشمال ومحرّرٌ في البقاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:13
انخفاض بأسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:13
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
امن وقضاء
10:06
تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت خلال قدومه من كندا ... وهذا ما تبيّن
امن وقضاء
10:06
تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت خلال قدومه من كندا ... وهذا ما تبيّن
3
أخبار لبنان
04:19
مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة
أخبار لبنان
04:19
مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة
4
خبر عاجل
10:24
سلامة لـ الحدث: المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق
خبر عاجل
10:24
سلامة لـ الحدث: المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق
5
خبر عاجل
06:05
وزير الداخلية للعربية: على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التنحي فورا
خبر عاجل
06:05
وزير الداخلية للعربية: على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التنحي فورا
6
خبر عاجل
10:27
سلامة لـ الحدث: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي
خبر عاجل
10:27
سلامة لـ الحدث: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي
7
خبر عاجل
10:22
سلامة لـ الحدث: سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول وطلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت
خبر عاجل
10:22
سلامة لـ الحدث: سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول وطلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت
8
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون
تقارير نشرة الاخبار
13:59
المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store