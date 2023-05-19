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ناجي أسطا "بابا" من جديد... إليكم الاسم الّذي اختاره لابنته!

فنّ
2023-05-19 | 05:14
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ناجي أسطا &quot;بابا&quot; من جديد... إليكم الاسم الّذي اختاره لابنته!
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ناجي أسطا "بابا" من جديد... إليكم الاسم الّذي اختاره لابنته!

ناجي أسطا "بابا" من جديد... إليكم الاسم الّذي اختاره لابنته!

"أهلاً بك أيّتها الفتاة الصغيرة"، بهذه العبارة زفّ الفنان اللبناني ناجي أسطا الخبر السارّ بأنّه رُزق بمولودته الجديدة، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور إنستغرام. 
 
وكشف الفنان ناجي أسطا، الّذي رُزق بابنته الأولى بعد ولدين وهما جيورجيو وناجي جونيور، عن الاسم الّذي اختاره لطفلته فكتب اسمها الثلاثي: "ماريا ناجي أسطا".

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