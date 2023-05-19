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هاريسون فورد يواكب في مهرجان كان آخر فيلم يؤدي فيه شخصية إنديانا جونز

فنّ
2023-05-19 | 07:51
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هاريسون فورد يواكب في مهرجان كان آخر فيلم يؤدي فيه شخصية إنديانا جونز
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هاريسون فورد يواكب في مهرجان كان آخر فيلم يؤدي فيه شخصية إنديانا جونز

هاريسون فورد يواكب في مهرجان كان آخر فيلم يؤدي فيه شخصية إنديانا جونز

أطلّ الممثل الأميركي هاريسون فورد الخميس في مهرجان كان السينمائي لمواكبة العرض الأول لفيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل او ديستني"، وهو الجزء الخامس من سلسلة مغامرات عالم الآثار التي اشتهر بها النجم البالغ 80 عاماً.

وبعد 15 عاماً من آخر فيلم ضمن سلسلة "إنديانا جونز" عُرض هو الآخر من خارج المسابقة ضمن مهرجان كان، يعتمر الممثل الكبير مجدداً قبعة المغامر الشهيرة، ولكن هذه المرة أمام كاميرا المخرج جيمس مانغولد الذي يشكّل "ووك ذي لاين" (2005) عن جوني كاش أبرز أعماله. ويخلف مانغولد مخرج الأجزاء الأربعة السابقة من "إنديانا جونز" منذ 1981 ستيفن سبيلبرغ.

وسبق لشركة "ديزني" التي اشترت حقوق هذه السلسلة وكذلك حقوق "ستار وورز" من خلال استحواذها عام 2012 على "لوكاس فيلم"، أن أعلنت أن هذا الفيلم سيكون الأخير لهاريسون فورد في هذا الدور الذي طبع إلى حد كبير مسيرته الطويلة.

ويرافق هاريسون فورد في تجسيده الأخير لدور إنديانا جونز عدد من أبرز الممثلين، من بينهم فيبي وولر-بريدج التي برزت في مسلسل "فليباغ"، وتؤدي في الفيلم ابنة المغامر بالمعمودية، ولا تتردد في إزعاجه من خلال وصفه بـ"سارق القبور المسن"، وفقاً للمقتطفات التي سبق لـ"ديزني" أن عرضتها، وتتضمن إحداها عملية مطاردة في أزقة مدينة طنجة المغربية.

كذلك أسند دوران آخران في الفيلم لكل من أنطونيو بانديراس ومادس ميكلسن.

ولن يكون في وسع عامة الجمهور حضور "إنديانا جونز أند ذي دايل او ديستني" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) إلا اعتباراً من نهاية حزيران المقبل، موعد إنطلاق عروضه التجارية في دور السينما.

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