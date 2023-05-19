مجموعة "إيه بي سي" الأميركية تقتبس مسلسل "آش بي إي" الفرنسي الناجح

مجموعة "إيه بي سي" الأميركية تقتبس مسلسل "آش بي إي" الفرنسي الناجح



تقتبس مجموعة "إيه بي سي" التلفزيونية الأميركية مسلسل "آش بي إي" (HPI) البوليسي الكوميدي الناجح على محطة "تي إف 1" الفرنسية ليصبح بعنوان "هاي بوتينشل" في الولايات المتحدة، على ما أعلن الطرفان المنتجان الأربعاء في بيان.



ونقل البيان عن نائب المدير العام للمحتوى في مجموعة "تي إف 1" آرا أبريكيان قوله إن "تولّي استوديوهات "ديزني تكييف مسلسل على تي إف 1 اكتسب شهرة كبيرة منذ إطلاقه في فرنسا، لحساب شبكة إيه بي سي، لفخر كبير وسابقة كبيرة".



وكانت شركة "نيووين كونكت" لتوزيع المحتوى في "تي إف 1" أبرمت في ايلول 2022 اتفاقاً مع شركة "إيه بي سي سيغنتشر" التابعة لـ"استوديوهات ديزني التلفزيونية" لتكييف المشروع للولايات المتحدة.



ويتناول "آش بي إي" الذي تحوّل ظاهرة بعد إطلاقه عام 2021 مغامرات مورغان ألفارو، وهي مدبرة منزل غريبة وأم عازبة لـ3 أطفال، إستعانت بها الشرطة كمستشارة بسبب "قدراتها الفكرية العالية".



وتؤدي كايتلين أولسون دور مورغان ودانيال سونجاتا دور المحقق كاراديك في النسخة الأميركية.



وحطّم المسلسل الأرقام القياسية للمشاهدين في فرنسا، إذ تجاوز عشرة ملايين للمرة الأولى منذ عام 2005.



وتابع 8,4 ملايين مشاهد إطلاق الموسم الثالث الأسبوع الماضي.



وبيع المسلسل حتى الآن في أكثر من 105 دول، وتعرض نسخ مقتبسة أيضاً في جمهورية التشيك وسلوفاكيا.