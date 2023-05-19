رغم حظره... مهرجان "تكنيفال" الموسيقي الفرنسي يحتفل بأعوامه الـ30!

إنطلق الخميس بالقرب من مدينة شاتورو في وسط فرنسا مهرجان "تكنيفال" لموسيقى التكنو الذي درجت العادة على إقامته كل سنة في مكان مختلف قبل أن تحول جائحة كوفيد دون تنظيمه.وتحدى آلاف المشاركين قرار السلطات المحلية بحظر إقامته في المنطقة.وأفادت سلطات محافظة إندر التي كانت حظرت أي تجمع من هذا النوع بأن عدد المتجمعين في بلدة فيليغونجيس المجاورة بلغ "نحو عشرة آلاف" قرابة الظهر، جاء بعضهم من الخارج.وتوقعت مصادر المنظمين لوكالة فرانس برس أن يصل عدد المشاركين إلى نحو 30 ألفاً في ذروة المهرجان الذي يبلغ 30 عاماً.وأوضحت السلطات المحلية أن المهرجان "يقام من دون إخطار المراجع المختصة سلفاً، ومن دون التنسيق تالياً مع إدارات الدولة"، لكنها أكدت أنها إتخذت مع ذلك الإجراءات اللازمة "لضمان راحة بال المشاركين وسلامتهم، وخصوصاً الصحية".وأقيمت آخر دورة "رسمية" من مهرجان "تكنيفال" المعروف في كل أنحاء أوروبا في أيار 2019 على هضبة ميلفاش في منطقة كروز.