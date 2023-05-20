مروان خوري وزوجته في أسئلة محرجة.. "معقول ما نعرف عن بعض كل شي؟" (فيديو)

مروان خوري وزوجته في أسئلة محرجة.. "معقول ما نعرف عن بعض كل شي؟" (فيديو)

فاجأ الفنان اللبناني مروان خوري جمهوره بظهوره مع زوجته في مقطع فيديو جديد، وهما يخضعان لتحدّي "اعرف شريكك" الّذي يستند على الإجابة على مجموعة اسئلة سريعة ومحرجة.

وتخلّل التحدّي أسئلة عن الغيرة والمزاجية والغضب ونقاط الضعف، وعلّق مروان خوري على الفيديو بالقول "معقول ما نعرف عن بعض كل شي؟".

شاهدوا كيف أجاب مروان خوري وندى رمّال على الأسئلة في هذا الفيديو.