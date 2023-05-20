محمد رمضان يستفز الجمهور برزم الدولارات... شاهدوا الصورة المحذوفة!

محمد رمضان يستفز الجمهور برزم الدولارات... شاهدوا الصورة المحذوفة!

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل من جديد بظهوره على متن طائرة خاصة، واستعرض فيها رزم من الدولارات، وذلك في أحدث صورٍ نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وسرعان ما اعتبر عدد كبير من المغرّدين أن تصرّف محمد رمضان هدفه الاستفزاز وإثارة الجدل، الأمر الّذي دفع النجم المصري الى حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح.