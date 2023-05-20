بعد 22 سنة على لغز موتها.. مفاجأة في قضية سعاد حسني!

بعد 22 سنة على لغز موتها.. مفاجأة في قضية سعاد حسني!

بعد مرور حوالي 22 عاماً على لغز وفاة سندريلا الشاشة سعاد حسني، عادت القضية إلى الواجهة مجدداً بعدما أعلنت نادية يسري انّها ستكشف وبالوثائق مفاجآت جديدة حول لغز موت صديقتها.

وكتبت نادية يسري عبر فيسبوك "أنا هنزل شوية من أوراق تحقيقات سكوتلاند يارد في انتحار سعاد حسني علشان الناس اللي بتقول محققوش وقفلوا على الموضوع وعملوا سيناريوهات، طبعا كله عشان يتاجروا بموتها".

وأضافت نادية قائلةً "هنزل كمان رسائل سعاد حسني اللي عمري ما ورّيتها لحد بخط إيدها وهي بتعبر عن وجعها وتعبها ونفسيتها ومشاكلها المالية وهجاوب على شوية الأسئلة اللي بتتكرر من 22 سنة".

وختمت يسري منشورها بعبارة: "أنا متأكدة إن ربنا الحق العادل هيكرمني ويجيب لي حقي منهم ومن كل واحد ظلمني وافترى عليّ، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، بس خلاص قربت تخلص خالص إن شاء الله".