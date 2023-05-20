شقيقة سعاد حسني توجّه أصابع الاتهام: هذه السيدة اشتركت في الجريمة!

شقيقة سعاد حسني توجّه أصابع الاتهام: هذه السيدة اشتركت في الجريمة!

في أوّل ردّ على إعلان نادية يسري فتح قضية مقتل "السندريلا" من جديد، خرجت شقيقة سعاد حسني السيدة جانجاه عن صمتها وقالت "نادية يسري مجرد شاهدة باطلة على وفاة سعاد حسني، ومالهاش حق تفتح القضية واللي يحق لهم بس هم أسرة الراحلة".

وأضافت شقيقة سعاد حسني "نادية متهمة أساساً في قتلها، يبقى حق مين اللي عايزة تاخده وتقول مظلومة؟ نادية يسري مشتركة في الجريمة وبتتكلم دلوقتي لأنها بتعمل ترند وبتقول أي كلام عشان بتدور على فلوس من ورا القضية".