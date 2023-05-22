لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!

لمى وطارق مرعشلي يغنيان "كابتن بوب" لوالدهما ابراهيم مرعشلي.. الفيديو يغزو الانترنت!

في أحدث حلقات برنامج "The Stage المسرح" عبر شاشة الـ LBCI، استقبلت الإعلاميّة اللبنانيّة كارلا حداد الممثلين لمى وطارق مرعشلي للحديث عن والدهما الممثل الراحل ابراهيم مرعشلي في حلقةٍ تكريميّة له.

وفاجأ لمى وطارق مرعشلي المشاهدين بإعادة إحياء أغنية "كابتن بوب" الشهيرة بصوتهما، فأديا الأغنية على مسرح البرنامج.

وسرعان ما غزا الفيديو منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، وتخطى عتبة الـ 315 ألف مشاهدة.