فتح مدفن ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها... مفاجأة بما وجدوه!

فتح مدفن ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها... مفاجأة بما وجدوه!

بعد مرور 4 سنوات على وفاة ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان لعام 2016، الّتي صارعت مرض السرطان بعزيمة وابتسامة، تمّ فتح مدفن ميشيل في الساعات الماضية.

في التفاصيل، كشفت صفحة دعم ميشيل حجل التالي: "من بعد ما اتوافق انو نفتح مدفن ميشيل، مبارح وبوجود كاهنين من رعيتي وشخص من عائلتي اللي هوي أسعد والعم جوزيف المسؤول عن المدافن يللي ركع و صار يبكي، اتبين انو وجهها لميشيل من بعد اربع سنين بعدو نفسو بتفاصيلو، ملمسو طري، شعرها طولان لدرجة مغطا نص وجهها، حواجبها ظاهرين كتير ومع العلم انو ميشيل اندفنت بلا شعر وبلا حواجب. وهالشي الطب بيأكد انو من بعد اول سنة الجسم بيتحلل كلّو، ومن ٢٤ لـ ٤٨ ساعة الشعر والاظافر بيوقعوا".

وتابع المنشور " رح ننطر الكاهن يرفع الشهادة لسيادة المطران واللجنة الطبيّة ت يأكّدوا اكتر على هالنعمة، وساعتها المطرانيّة بتعلن كلّ المعلومات".