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أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
فنّ
2023-05-27 | 05:40
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أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
غزت مواقع التواصل الإجتماعي صور الفنان أحمد سعد من حفله الأخير، بعدما أطلّ على الجمهور بملابس شفافة عرّضته لإنتقادات لاذعة.
وتوجّهت جميع الأنظار في الساعات الماضية نحو حساب طليقته سمية الخشاب، لمعرفة تعليقها على الجدل الحاصل.
وفي التفاصيل، حرصت الفنانة سمية الخشاب على عدم ذكر إسم طليقها في تغريدتها، وإكتفت بعبارة " وانا اقول لبسي راح فين"، بالإشارة منها الى أن الملابس نسائية.
وسرعان ما أشعل تعليق سمية الخشاب مواقع التواصل الإجتماعي، وأثنى المغرّدون على خفّة دمّها.
وانا اقول لبسي راح فين
— Somaya Elkhashab 💋 (@somayaelkhashab)
May 26, 2023
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