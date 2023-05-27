صادق الصباح يردّ على كاريس بشار: "خانها التعبير"

صادق الصباح يردّ على كاريس بشار: "خانها التعبير"

وصفت الممثلة السوريّة كاريس بشار تصرّف مخرج مسلسل "النار بالنار" الّذي قام بحذف بعض المشاهد بـ "قلة الأمانة".

وبدوره، ردّ المنتج صادق الصباح ضمن فعاليات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" "WOFL" في الأردن قائلاً "أريد ان أحيي المخرج محمد عبد العزيز لأنه لولاه لما كان هذا العمل حيث توقف العمل عدة مرات والمخرج أنقذ العمل".

وأضاف صادق الصباح "أنا لم أشاهد التصريحات وأعتقد انه خانها التعبير لصديقتنا كاريس.. لأن من إحترافية الممثل او الممثلة أن تبقى الكواليس بين أهل البيت وألا تخرج للعلن لأن كل المشاريع الفنية تحصل فيها نقاشات وإختلاف بوجهات النظر ولكن أن يخرج هذا النقاش للعلن وخاصة بعد التفاخر بنجاح العمل أعتقد ان كاريس خانها المصطلح ويمكن إنبهرت شوي باللقاء الإعلامي وأتمنى أن تعيد النظر بما قالته".