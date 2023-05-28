سيلين ديون تلغي حفلاتها... ما السبب؟

ألغت النجمة العالمية سيلين ديون حفلاتها المقررة لعامي 2023 و 2024، وذلك نتيجة مضاعفات إصابتها باضطراب عصبي نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبس.وفي بيان، قالت النجمة البالغة من العمر 55 عاماً: "أنا آسفة جداً لإحباط آمالكم جميعاً مرة أخرى".وأضافت سيلين ديون: "أبذل قصارى جهدي لاستعادة قوتي، لكن الجولة قد تكون أمرًا يصعب تحقيقه حتى عندما تتمتّع بكامل صحتك 100٪. ليس من العدل الاستمرار بتأجيل العروض، ورغم أنّ ذلك يفطر قلبي، فمن الأفضل أن نلغي كل شيء الآن حتى أكون جاهزة حقًا للعودة إلى المسرح مرة أخرى. أريدكم جميعًا أن تعلموا أنني لن أستسلم.. وأتوق لرؤيتكم مجدّدًا".وكانت ديون قد كشفت عن حالتها الصحية لأول مرة في مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام، خاطبت فيه المتابعين بدموعها في شهر كانون الأول، وأعلنت أنها ألغت جولتها الأوروبية بسبب مرضها النادر.يذكر أن متلازمة الشخص المتيبس تسبّب تقلصات عضلية وتيبساً مؤلماً يزداد سوءًا مع مرور الوقت.