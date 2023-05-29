الفائزون في الفئات الرئيسية لجوائز مهرجان كان 2023... إليكم قائمة بالأسماء!

في ما يأتي قائمة بالفائزين بجوائز الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان للفيلم التي وزعت مساء السبت:



- السعفة الذهبية: "أناتومي دون شوت" للفرنسية جوستين ترييه (فرنسا)



- الجائزة الكبرى: "ذي زون أوف إنترست" للبريطاني جوناثان غلايزر



- جائزة لجنة التحكيم: "فالن ليفز" للفنلندي آكي كوريسماكي



- جائزة الاخراج: الفرنسي الفيتنامي تران آن هونغ عن "لا باسيون دو دودان بوفان"



- جائزة أفضل سيناريو: يوجي ساكاموتو عن فيلم "مونستر" للياباني هيراكازو كوري-إيدا



- جائزة أفضل ممثلة: ميرفه ديزدار عن دورها في "عن الأعشاب اليابسة"



- جائزة أفضل ممثل: الياباني كوجي ياكوشو عن دوره في "بيرفكت دايز"



- جائزة الكاميرا الذهبية: "الشجرة ذات الفراشات الذهبية" للفيتنامي فام تيين



- السعفة الذهبية للفيلم القصير: "27" للرومانية غلورا آنا بودا



