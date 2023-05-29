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الفائزون في الفئات الرئيسية لجوائز مهرجان كان 2023... إليكم قائمة بالأسماء!

فنّ
2023-05-29 | 04:30
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الفائزون في الفئات الرئيسية لجوائز مهرجان كان 2023... إليكم قائمة بالأسماء!
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الفائزون في الفئات الرئيسية لجوائز مهرجان كان 2023... إليكم قائمة بالأسماء!

في ما يأتي قائمة بالفائزين بجوائز الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان للفيلم التي وزعت مساء السبت:

- السعفة الذهبية: "أناتومي دون شوت" للفرنسية جوستين ترييه (فرنسا)

- الجائزة الكبرى: "ذي زون أوف إنترست" للبريطاني جوناثان غلايزر

- جائزة لجنة التحكيم: "فالن ليفز" للفنلندي آكي كوريسماكي

- جائزة الاخراج: الفرنسي الفيتنامي تران آن هونغ عن "لا باسيون دو دودان بوفان"

- جائزة أفضل سيناريو: يوجي ساكاموتو عن فيلم "مونستر" للياباني هيراكازو كوري-إيدا

- جائزة أفضل ممثلة: ميرفه ديزدار عن دورها في "عن الأعشاب اليابسة"

- جائزة أفضل ممثل: الياباني كوجي ياكوشو عن دوره في "بيرفكت دايز"

- جائزة الكاميرا الذهبية: "الشجرة ذات الفراشات الذهبية" للفيتنامي فام تيين

- السعفة الذهبية للفيلم القصير: "27" للرومانية غلورا آنا بودا

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