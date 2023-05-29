وفاة الممثل السوري المبدع أسامة الروماني

وفاة الممثل السوري المبدع أسامة الروماني

نعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الممثل السوري المبدع أسامة الروماني في منشور على فيسبوك.

وكان الراحل أسامة الروماني قد بدأ حياته الفنّية في مسلسل "زقاق المايلة" كما شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة" بالإضافة الى العديد من الأعمال الدراميّة، أمّا آخر أعماله فكان المسلسل الرمضاني "على قيد الحبّ" الّذي أطلّ فيه مع زميله دريد لحّام بعد غياب 40 عاماً.