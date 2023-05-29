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ملحم زين يغنّي لولي عهد الأردن في زفافه... وما تفاصيل مكالمته مع الملكة رانيا؟

ملحم زين يغنّي لولي عهد الأردن في زفافه... وما تفاصيل مكالمته مع الملكة رانيا؟

بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف، سجّل الفنان اللبناني ملحم زين أغنية خاصة بصوته تحمل عنوان "قمر حزيران". بالمقابل، كشف الفنان ملحم زين لـ " ETبالعربي " تفاصيل مكالمته مع الملكة رانيا العبدالله، فقال "لي الشرف أن أشارك في هذه الفرحة العربيّة، وقالت لي الملكة رانيا في اتصالها الهاتفي أن الأغنية نالت إعجابها. أشكرها على اتصالها وعلى رقيها في التعامل".