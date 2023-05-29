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بعيداً من كان... بوليوود تكرّم نجومها في أبوظبي!

فنّ
2023-05-29 | 08:20
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بعيداً من كان... بوليوود تكرّم نجومها في أبوظبي!
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بعيداً من كان... بوليوود تكرّم نجومها في أبوظبي!

بوليوود تكرّم نجومها في أبوظبي!

فيما كانت أنظار العالم شاخصة نحو مدينة كان الفرنسية في ختام مهرجانها السينمائي السادس والسبعين، أقيمت حفلة "الأوسكار" بنسختها الهندية السبت في أبوظبي، لتكريم أفضل أفلام بوليوود، أكثر قطاعات السينما غزارة في الإنتاج عالمياً.

وعادة ما تُقام حفلة توزيع جوائز "أكاديمية وجوائز الفيلم الهندي" (Indian Film Academy and Awards - IIFA)، وهي من أرقى الاحتفالات في بوليوود، في الخارج، وفي العاصمة الإماراتية تحديداً منذ العام 2022.

وأطل نجوم بوليوود، من سلمان خان إلى هريثيك روشان مروراً بنورا فتحي وأبهيشيك باتشان وفيكي كوشال وسارة علي خان وكريتي سانون وجاكلين فرنانديز، على السجادة الخضراء للمهرجان، وهو لون تعمّدت بوليوود اختياره بدل السجادة الحمراء التقليدية، في دعم للجهود البيئية.

وقالت جاكلين فرنانديز، وهي من أشهر ممثلات بوليوود، إن هذه الحفلة السنوية تشكّل "انفتاحاً على الساحة العالمية".

من ناحيته، قال الممثل الهندي بومان إيراني البالغ 63 عاماً "من المهم بالنسبة لي أن أكون هنا لأمثل مجتمع (بوليوود)".

وقد تصدر قائمة الفائزين فيلم المغامرات الخيالية "براهماسترا - الجزء الأول: شيفا"، غير أن جائزة أفضل فيلم مُنحت إلى العمل البوليسي "دريشيام" لنيشيكانت كامات.

وكما في كل عام، تخللت الحفلة لوحات استعراضية مبهرة بمشاركة عشرات الراقصين على خشبة المسرح، من أشهرهم الكندية المغربية نورا فتحي، نجمة بوليوود الصاعدة التي قالت إنها "تشرفت" بالمشاركة في الحدث.

وتنتج الهند ما معدله 1600 فيلم سنوياً، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم، في صناعة تهيمن عليها بوليوود مع أفلامها باللغة الهندية.

ويصدّر البلد الآسيوي العملاق الذي بات أخيراً الأكبر في العالم لناحية التعداد السكاني مع 1,4 مليار نسمة، منتجاته السينمائية إلى جميع أنحاء العالم، لا سيما في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ولكن أيضاً في أوروبا وأميركا الشمالية.

وحطّم فيلم "باثان"، من بطولة النجم شاروخان، جميع الأرقام القياسية في شباك التذاكر الهندي عقب طرحه في كانون الثاني/يناير، محققاً حوالى 30 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى من عرضه على الشاشة.

- "حقبة ما بعد كوفيد" -
لكن هذا النجاح يتباين مع الأزمة التي تمر بها بوليوود منذ جائحة كوفيد، إذ لم تفلت السوق الهندية من المنحى المتمثل بتراجع الإقبال عالمياً على ارتياد صالات السينما.

ومع استخدام ما يقرب من نصف سكان الهند الإنترنت، وجهت منصات البث التدفقي ضربة قاسية لبوليوود، في أزمة تفاقمت مع فترات الإغلاق خلال الجائحة.

ويرى الأخصائي في الشؤون الإعلامية كاران توراني أن الجمهور بات قادراً على الاطلاع على محتويات أكثر تنوعاً، وبات تالياً أكثر تطلّباً، ويرفض الاكتفاء بأعمال لا تنطوي على أي تميّز أو تعاني ضعفاً في السيناريو، وغالباً ما تكون إعادات لأعمال سابقة كما كان يحصل في الماضي.

ويوضح هذا المحلل في شركة "إيلارا كابيتال" الاستثمارية أنه "في حقبة ما بعد كوفيد، شهدنا تغييراً كبيراً: فحتى لو كان الفيلم من بطولة نجم كبير، لن يُقبل الجمهور على مشاهدته إذا ما كان السيناريو رديئاً".

ويشير توراني إلى أن الأفلام الهندية غير المنتجة في بوليوود تحقق المزيد من النجاحات، بينها مثلاً فيلم "ار ار ار" الذي "تمايز" عن سائر الأفلام الهندية لأن الجمهور لم يعد يكتفي بمشاهدة أفلام تعتمد حصراً على النجوم المشاركين فيها.

وفيلم "ار ار ار"، وهو من الأعمال بلغة تيلوغو المنتشرة في جنوب الهند، أو ما يُعرف بسينما "توليوود"، حقق نجاحاً كبيراً في هوليوود، حيث فاز بجائزة غولدن غلوب وجائزة أوسكار لأفضل موسيقى تصويرية في وقت سابق من هذا العام.

كذلك، تتعرض بوليوود لانتقادات من المتطرفين الهندوس، الذين ينشطون بشكل متزايد تحت سلطة رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي، ويدعون إلى مقاطعة الأفلام التي يظهر فيها ممثلون مسلمون.
 

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