الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"براهماسترا - الجزء الأول: شيفا" الفائز الأكبر في احتفال توزيع جوائز "الأوسكار" للسينما الهندية في أبوظبي

فنّ
2023-05-29 | 08:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;براهماسترا - الجزء الأول: شيفا&quot; الفائز الأكبر في احتفال توزيع جوائز &quot;الأوسكار&quot; للسينما الهندية في أبوظبي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"براهماسترا - الجزء الأول: شيفا" الفائز الأكبر في احتفال توزيع جوائز "الأوسكار" للسينما الهندية في أبوظبي

"براهماسترا - الجزء الأول: شيفا" الفائز الأكبر في احتفال توزيع جوائز "الأوسكار" للسينما الهندية في أبوظبي

فاز فيلم "براهماسترا - الجزء الأول: شيفا" بمجموعة من الجوائز مع انطلاق احتفال توزيع جوائز "الأوسكار" للسينما الهندية في أبوظبي السبت.

وحازت النجمة شريا غوشال جائزة أفضل مغنية بلاي باك عن دورها في هذه الملحمة الرومنسية التي فازت بجائزتَي أفضل إخراج موسيقي وأفضل كلمات أغنية.

ويقام العرض المليء بالرقص المبهرج، في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، التي يشكل الهنود ثلث سكانها، للعام الثاني على التوالي.

وسار على السجادة الخضراء، التي اعتمدت عام 2007 مساندة لحماية البيئة، في السابق بعض من أكبر الأسماء في بوليوود، من بينهم أبهيشيك باتشان وفيكي كوشال وسارة علي خان.

وقالت الممثلة جاكلين فرنانديز واضعة غطاء رأس مستوحى من التصاميم العربية "ماذا يعني هذا الإحتفال للسينما (الهندية)؟ أعتقد الانفتاح على المسرح العالمي وأخذنا أيضًا إلى المسرح العالمي، لذلك فهو مثير في الحالتين".

وبلغ إنتاج صناعة السينما الهندية 2,5 مليار دولار في العام 2019. وتصدّر الهند أيضًا كل عام مئات الأفلام بلغاتها الرسمية الأخرى البالغ عددها أكثر من 20.

وتنتج الهند البالغ عدد سكانها أكثر من 1,4 مليار نسمة، حوالى 1600 فيلم سنويًا، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

لكن بوليوود المنتج الأكثر إنتاجًا للأفلام في العالم، غارقة في أزمة منذ جائحة كوفيد مع استمرار انخفاض مبيعات التذاكر منذ إعادة افتتاح دور السينما.

وتواجه هذه السينما أيضًا منافسة من منصات البث الأجنبية والأفلام الهندية الأخرى التي أنتجت بعيدًا عن بومباي، المدينة الكبرى التي اشتقت منها كلمة بوليوود.

لكن نجاح فيلم "باثان" من بطولة النجم شاروخان، الذي حطم كل الأرقام القياسية في شباك التذاكر الهندي في وقت سابق من هذا العام، يثير الآمال في العودة إلى نجاحات أفلام بوليوود الشهيرة.

وأقيمت في السابق حفلات جوائز الأوسكار الهندية في أماكن أخرى حول العالم بما في ذلك لندن ومدريد وجوهانسبرغ وسنغافورة، ما يعكس جاذبية بوليوود الواسعة.
 

آخر الأخبار

فنّ

براهماسترا - الجزء الأول: شيفا

الفائز

احتفال

الأوسكار

السينما

الهندية

أبوظبي

LBCI التالي
أغنية "عرس العرب"... إهداء من وليد توفيق الى الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين
بعيداً من كان... بوليوود تكرّم نجومها في أبوظبي!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-12

توم هانكس "الفائز" الأكبر بجوائز "راتزي"... النسخة الساخرة من الأوسكار

LBCI
فنّ
08:20

بعيداً من كان... بوليوود تكرّم نجومها في أبوظبي!

LBCI
فنّ
04:30

الفائزون في الفئات الرئيسية لجوائز مهرجان كان 2023... إليكم قائمة بالأسماء!

LBCI
أخبار لبنان
12:58

بمناسبة ختام الشهر المريمي... احتفال في مزار سيدة لبنان - حريصا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:13

في الأسبوع الأول... فيلم "ذي ليتل مرميد" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
فنّ
10:07

بمناسبة زفافهما... راغب علامة يهدي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه أغنية مميزة!

LBCI
فنّ
10:04

أغنية "عرس العرب"... إهداء من وليد توفيق الى الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين

LBCI
فنّ
08:20

بعيداً من كان... بوليوود تكرّم نجومها في أبوظبي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:32

"التجدد للوطن" لميقاتي: للعودة السريعة عن هذا القرار المجحف ووضعه في إطاره الصحيح

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-28

قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-26

١٨٠ درجة... انقلبت حياة أهالي ميناء طرابلس!

LBCI
آخر الأخبار
04:27

أ.ف.ب: سماع انفجارات عدة في كييف وانطلاق صفارات إنذار أنظمة الدفاع الجوي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

سلطان عمان غادر ايران.. فماذا قال للمسؤولين هناك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

اردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة

LBCI
أخبار لبنان
03:54

منصور بعد لقائه ميقاتي: تقرير سيصدر عن تقييم مدى التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب

LBCI
أخبار لبنان
15:10

الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي أدلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحق سلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

متحف سرسق يُكمل نفض الغبار التي خلفها إنفجار مرفأ بيروت عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

٤ أطباء جدد إلى مجلس نقابة الاطباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

دورة ودية لتحفيز السيدات على الانخراط في عالم الروغبي يونيون

LBCI
أخبار لبنان
14:00

اليوم الأخير ضمن مهرجان بيروت للرياضة.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المباراة النهائية بين سبيد بول شكا والانوار توقفت ضمن نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:56

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيار

LBCI
خبر عاجل
04:06

مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا

LBCI
خبر عاجل
15:36

اتحاد الكرة الطائرة قرر اعادة المباراة النهائية الخامسة بين سبيدبول شكا والانوار الجديدة على ملعب محايد الاربعاء ٣١ أيار ٢٠٢٣ بسبب استحالة اكمال المباراة التي توقفت بسبب اشكالات على ارض الملعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

كنز في أنفاق وسط بيروت اكتشفه سارقون... والدولة نائمة!

LBCI
أخبار دولية
13:30

إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المباراة النهائية بين سبيد بول شكا والانوار توقفت ضمن نهائي بطولة لبنان لكرة الطائرة

LBCI
خبر عاجل
14:48

سعادة الشامي لـ الأحد مع ماريو: لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة

LBCI
أمن وقضاء
06:17

سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها.. هل تعرفون مكانها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More