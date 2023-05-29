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في الأسبوع الأول... فيلم "ذي ليتل مرميد" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2023-05-29 | 10:13
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في الأسبوع الأول... فيلم &quot;ذي ليتل مرميد&quot; يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
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في الأسبوع الأول... فيلم "ذي ليتل مرميد" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم "ذي ليتل مرميد" أو "The Little Mermaid" من استوديوهات "ديزني" شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها، مستفيداً من عطلة "يوم الذكرى" التي تصادف الاثنين في الولايات المتحدة.

ووفق "إكزبيتر ريليشنز"، فقد حقق الفيلم 117,5 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، فيما حصد 68 مليون دولار عالمياً.

ويستند الفيلم إلى قصة الرسوم المتحركة الشهيرة التي تعود إلى العام 1989 وتدور أحداثها في محيط جزيرة خيالية في منطقة البحر الكاريبي خلال ثلاثينات القرن التاسع عشر. ويتناول العمل قصة حورية البحر آرييل، 18 عاما، وتؤدي دورها هالي بيلي التي هي أصغر بنات الملك تريتون السبع الذي يحكم البحار من مملكته الموجودة تحت الماء.

وبما أنّ آرييل فضولية وتبدي إعجاباً مستمراً بالعالم البشري، تعقد اتفاقاً مع خالتها ساحرة البحر أورسولا لاكتشاف الحياة على الأرض.

وحلّ في المركز الثاني فيلم "فاست إكس" أو "Fast-X" مع عائدات بلغت 29,5 مليون دولار، وهو مبلغ أقل من نصف ما حققه فيلم "فاست اند فوريوس" خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة والتي كانت الاولى له.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب "غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3" أو Guardians of the Galaxy Vol. 3 الذي وصلت عائداته إلى 25,3 مليون دولار، فيما حلّ رابعاً فيلم "ذي سوبر ماريو براذرز موفي" أو The Super Mario Bros. Movie مع تحقيقه 7,7 ملايين دولار.

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