زلّة لسان جديدة من شيرين عبدالوهاب في جدّة: "كنت جيت بالمايوه" (فيديو)

زلّة لسان جديدة من شيرين عبدالوهاب في جدّة: "كنت جيت بالمايوه"

أحيت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً ناجحاً في جدّة بالمملكة العربيّة السعوديّة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

لكن زلّة لسان شيرين عبدالوهاب خلال الحفل عرّضتها للانتقادات، فأعرب الجمهور عن استيائه من تصريحاتها غير المناسبة على خشبة المسرح.

وفي التفاصيل، تحدّثت شيرين عن معاناتها مع درجات الحرارة المرتفعة وتمنّت لو جلبت معها مايوه البحر، فقالت: "حرّ أوي، مش كنتوا تقولولي كنت جيت بالمايوه".