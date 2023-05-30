أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟

أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟

تحوّل اسم أنجي خوري والفنان المعتزل أدهم نابلسي الى حديث روّاد الإنترنت في الساعات الماضية، بعدما هدّدت أنجي بالانتحار وادّعت أنها حامل من أدهم.

وتوجّهت أنجي خوري برسالة مباشرة الى أدهم نابلسي، فكتبت: "معك ساعة، يا بتشيل البلوك وبترجّعني ع بيتنا يا ابو محمد يا رح انتحر انا وابننا محمد. بحبك ادهم".