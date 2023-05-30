الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد غياب 15 سنة ...مغني الروك جون فوغرتي يحيي حفلة في فرنسا
فنّ
2023-05-30 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد غياب 15 سنة ...مغني الروك جون فوغرتي يحيي حفلة في فرنسا
مغني الروك جون فوغرتي يحيي حفلة في فرنسا بعد غياب 15 سنة
يحيي المغني جون فوغرتي، القائد السابق لفرقة "كريدنس كليرووتر ريفايفل"، حفلة موسيقية الأربعاء بمركز "لا سين موزيكال" في بولوني-بيانكور في فرنسا، حيث لم يشارك أسطورة موسيقى الروك في أي حفلة موسيقية منذ خمس عشرة سنة.
واسم المغني البالغ 78 عاماً مرتبط بفرقة "كريدنس كليرووتر ريفايفل" الأميركية التي نالت شهرة عالمية بين عامي 1968 و1972. لكن بعد حلّ الفرقة وحتى مطلع 2023، لم يعد فوغرتي يتمتع بحقوقه المتعلقة بأعماله.
وكانت "كريدنس كليرووتر ريفايفل" حققت نجاحات عالمية لدرجة أن مجلة "رولينغ ستون" أطلقت عليها لقب الفرقة الأميركية للعام 1969.
وفي العام 1968، سُميت الفرقة التي كانت تضم جون فوغرتي وشقيقه توم ودو كليفورد وستو كوك بـ"كريدنس كليرووتر ريفايفل".
وفيما أعاد ايك وتينا ترنر أداء أغنية "براود ميري" التابعة للفرقة، حقق ألبوم "كريدنس كليرووتر ريفايفل" الثاني "غرين ريفر" نجاحاً تجارياً كبيراً وظهرت "فورتشنت سون" في الموسيقى التصويرية لفيلم "فورست غَمب".
وبعد سلسلة طويلة من الأغاني والجولات الموسيقية، تلاشى إبداع جون فوغرتي، وقُيّد نتيجة عقد قسري مع شركة "فانتسي ريكوردز".
وتحرّر من ذلك من خلال التخلي عن حقوقه في أعمال الفرقة. وقال ستيفن جيزو فانييه، مؤلف كتاب "كريدنس كليرووتر ريفايفل" لوكالة فرانس برس إنّ "فوغرتي يبيع ماضيه لامتلاك مستقبله".
لكن فوغرتي أعلن في كانون الثاني/يناير الفائت أنه تمكّن بعد معركة استمرت نصف قرن من استعادة حقوق الأغنيات التي ألفها لفرقته، بعدما سعى طويلا إلى أن يستعيد مجدداً من خلال القضاء التحكم بأعماله، ومن أشهرها "براود ماري" و"باد مون رايزينغ" و"هاف يو إيفر سين ذي راين"، بعدما خسر حقوقها بسبب ما وصفه بعقد سيئ مع شركة "فانتسي ريكوردز".
وتتيح له هذه الحقوق الحصول على أرباح نظيرَ بث أغنياته في الإذاعات أو بواسطة منصات البث التدفقي، أو من مبيعات الألبومات أو لقاء استخدامها في إعلانات أو أفلام، ويمكن لأصحاب حقوق التسجيل أن يقرروا إعادة الإصدار في المستقبل.
آخر الأخبار
فنّ
جون فوغرتي
مغني روك
فرنسا
التالي
وفاة الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك عن 76 عاماً
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:28
مصادر فرنسيّة لـ "نداء الوطن": فرنسا ستكرّر أمام الراعي تمسّكها بفرنجيّة
صحف اليوم
00:28
مصادر فرنسيّة لـ "نداء الوطن": فرنسا ستكرّر أمام الراعي تمسّكها بفرنجيّة
0
أخبار لبنان
2023-05-29
محمود مكية لوزير العدل: بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة تتعلق بالدعوى المقدمة من فرنسا في ملف انا كوساكوفا ورفاقها
أخبار لبنان
2023-05-29
محمود مكية لوزير العدل: بصدد الدعوة الى جلسة عاجلة تتعلق بالدعوى المقدمة من فرنسا في ملف انا كوساكوفا ورفاقها
0
أخبار لبنان
2023-05-28
قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟
أخبار لبنان
2023-05-28
قبيل زيارته فرنسا الراعي يتوجّه إلى الفاتيكان ... ماذا في جعبته؟
0
صحف اليوم
2023-05-28
كنعان على لائحة الراعي ... إلى فرنسا (الانباء)
صحف اليوم
2023-05-28
كنعان على لائحة الراعي ... إلى فرنسا (الانباء)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:26
وفاة الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك عن 76 عاماً
فنّ
08:26
وفاة الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك عن 76 عاماً
0
فنّ
06:12
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
فنّ
06:12
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
0
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
0
فنّ
05:30
تامر حسني يفاجئ ركّاب الطائرة.. الرحلة تحوّلت الى حفلة غنائيّة! (فيديو)
فنّ
05:30
تامر حسني يفاجئ ركّاب الطائرة.. الرحلة تحوّلت الى حفلة غنائيّة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:20
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا
خبر عاجل
11:20
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا
0
امن وقضاء
11:17
عدد من الشبان حاول إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين ... وهذا كان مصيرهم
امن وقضاء
11:17
عدد من الشبان حاول إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين ... وهذا كان مصيرهم
0
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
0
فنّ
06:12
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
فنّ
06:12
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:01
المجلس الدستوري يجتمع لمناقشة الطعن المقدم لتأجيل الانتخابات البلدية...ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
08:01
المجلس الدستوري يجتمع لمناقشة الطعن المقدم لتأجيل الانتخابات البلدية...ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:24
عربيد يشدد على اهمية بدء الاعداد لتنظيم العودة بدل تنظيم الوجود السوري في لبنان
أخبار لبنان
07:24
عربيد يشدد على اهمية بدء الاعداد لتنظيم العودة بدل تنظيم الوجود السوري في لبنان
0
أخبار لبنان
07:24
خوري يرفض حضور جلسة مجلس الوزراء ويكرّر دعوته لإعتماد المراسيم الجوّالة للموافقة على المواضيع الملحّة
أخبار لبنان
07:24
خوري يرفض حضور جلسة مجلس الوزراء ويكرّر دعوته لإعتماد المراسيم الجوّالة للموافقة على المواضيع الملحّة
0
أمن وقضاء
03:56
مولوي يزور قائد الجيش في اليرزة والبخاري في السفارة السعودية
أمن وقضاء
03:56
مولوي يزور قائد الجيش في اليرزة والبخاري في السفارة السعودية
0
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"الحب غير قانوني" عند البعض ولكن…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
صراع المياه بين أفغانستان وإيران يفتح الباب أمام أزمة الموارد الطبيعية في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
دولة الخردة والأملاك المستباحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
2
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
4
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
5
صحف اليوم
23:56
مصادر لـ "الاخبار" عن رواتب القطاع العام: "سيكون من حظهم أن تستمر صيرفة بالعمل حتى أيار"
صحف اليوم
23:56
مصادر لـ "الاخبار" عن رواتب القطاع العام: "سيكون من حظهم أن تستمر صيرفة بالعمل حتى أيار"
6
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
7
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
خبر عاجل
13:30
عكاظ: مواطن السعودي المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت
8
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
خبر عاجل
14:22
مولوي لـ العربية: هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت ونحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More